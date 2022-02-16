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أمين عام اتحاد الشغل في تونس: الحديث عن خلافات داخل الاتحاد زوبعة في فنجان

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أمين عام اتحاد الشغل في تونس: الحديث عن خلافات داخل الاتحاد زوبعة في فنجان
Gettyimages.ru
الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
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نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وجود خلافات وانشقاقات داخل المنظمة الشغيلة، مصرحا بأن الحديث عن خلافات مجرد زوبعة في فنجان.

وأكد الطبوبي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" حضور جميع القطاعات والنواب في المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بصفاق.

وأوضح أنه من الطبيعي الاختلاف في وجهات النظر صلب منظمة عريقة في حجم الاتحاد. 

وأشار الطبوبي إلى أن مؤتمر المنظمة النقابية سيرسم التوجهات والمواقف الأساسية للقيادة التي ستنبثق عن المؤتمر. 

المصدر: "موزاييك أف أم"

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