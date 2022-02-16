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الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد (فيديو)

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بعبوتيين ناسفتين وضعتا على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برجي 51 وبرج 52 ".

وأضافت: "عولجت العبوتان وفككتا موقعيا دون خسائر".

المصدر: RT

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