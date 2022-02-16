المقداد مستقبلا بيدرسن: الوجود الأمريكي والتركي بمناطق سورية ينتهك السيادة ويخالف القانون الدولي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، والوفد المرافق.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجانبين بحثا "آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سوريا، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية".

من جانبه، أكد المقداد أن "استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي في أجزاء من الأراضي السورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مجددا تأكيده أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين".

في حين عرض بيدرسن نتائج الجولات التي قام بها على عدد من الدول مؤخرا والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.

المصدر: "سانا"