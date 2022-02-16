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صحيفة: سيارات دبلوماسية أجنبية تشارك في تظاهرات السودان والخارجية تستدعي السفراء

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صحيفة: سيارات دبلوماسية أجنبية تشارك في تظاهرات السودان والخارجية تستدعي السفراء
AP
مواطن يرفع علم السودان
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أفادت صحيفة "السوداني" بأن وزارة الخارجية، استدعت رسميا سفير إحدى الدول العربية، و3 سفراء دول غربية، احتجاجا على مشاركة سيارات دبلوماسية تتبع لهم في التظاهرات التي تشهدها الخرطوم.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه "وبحسب معلوماتها، فقد تقدم سفير الدولة العربية باعتذار للحكومة السودانية، بعد أن أوضح أن أحد السائقين بالسفارة استغل العربة دون علمهم بتلك التظاهرات".

المصدر: "السوداني"

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