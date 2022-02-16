صحيفة: سيارات دبلوماسية أجنبية تشارك في تظاهرات السودان والخارجية تستدعي السفراء

أفادت صحيفة "السوداني" بأن وزارة الخارجية، استدعت رسميا سفير إحدى الدول العربية، و3 سفراء دول غربية، احتجاجا على مشاركة سيارات دبلوماسية تتبع لهم في التظاهرات التي تشهدها الخرطوم.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه "وبحسب معلوماتها، فقد تقدم سفير الدولة العربية باعتذار للحكومة السودانية، بعد أن أوضح أن أحد السائقين بالسفارة استغل العربة دون علمهم بتلك التظاهرات".

المصدر: "السوداني"