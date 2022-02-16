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الدفاع التركية تعلن "تحييد 13 إرهابيا" في شمال سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية تعلن
AFP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، "تحييد 13 إرهابيا" من تنظيم حزب العمال الكردستاني، في شمال سوريا.

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وأكدت الوزارة، في بيان، أن محاولات التنظيم استهداف المناطق المحررة شمالي سوريا لن تظل دون عقاب.

وأوضحت أن أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحييد 13 إرهابيا من التنظيم بينما كانوا يستعدون لاستهداف منطقتي عمليتي "غصن الزيتون"، و"درع الفرات".

وأطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات" في 24 أغسطس 2016، واستطاع تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد "العناصر الإرهابية"، بحسب وكالة "الأناضول".

المصدر: "الأناضول"

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