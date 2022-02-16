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الجالية المصرية تستقبل السيسي في بروكسل (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجالية المصرية تستقبل السيسي في بروكسل (فيديو)
Globallookpress
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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استقبل أعضاء الجالية المصرية في العاصمة البلجيكية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالهتافات والأعلام المصرية، وعبارات الترحيب بالقرب من مقر إقامته في بروكسل.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استقبال الجالية المصرية للسيسي وهم يرددين "تحيا مصر .. ويحيا السيسي".

وكان السيسي توجه إلى بروكسل لحضور الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس المصري إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع كل من الملك فيليب ليوبولد، ملك بلجيكا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، "بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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