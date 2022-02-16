"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تفعل حملاتها بالمجمعات التجارية وعبر سياراتها الرسمية بالرياض

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، فعلت حملات الرئاسة العامة التوعوية في المجمعات التجارية وعبر السيارات الرسمية.

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وبحسب "واس"، فإن الهيئة، ممثلة بمراكزها الإشرافية، فعلت حملات الرئاسة العامة التوعوية في المجمعات التجارية وعبر السيارات الرسمية، التي دشنها الرئيس العام، عبد الرحمن بن عبدالله السند.

من جانبه، شدد محمد بن عبدالله القرني، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، على "حرص هيئة الرياض على تفعيل البرامج التوعوية التي تخدم المجتمع وتسهم في بث القيم والمبادئ الإسلامية".

هذا وأكد عبد الله بن محمد الشبانات، مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، أن "فرع الرئاسة العامة بهيئاته والمراكز التابعة له، من مهامه نشر العبارات التوعوية المعتمدة من الرئاسة، والتي تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة"، بالإضافة إلى "التحذير من الجماعات والتحزبات عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات".

المصدر: "واس"