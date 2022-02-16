رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية: قرار البرلمان بتكليف باشاغا قبل اجتماع المجلس "غير سليم"

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن "إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن، إجراء غير سليم".

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وفي بيان نشر في "فيسبوك"، رأى المشري، أن صدور قرار التكليف قبل جلسته المقررة "لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين"، في حين أن البرلمان الليبي كان قد أصدر أمس الثلاثاء، قرار رقم 1 لسنة 2022، بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، وذلك بعد 5 أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

من جهته، أوضح باشاغا في وقت سابق أنه بدأ مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة متمسكا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

المصدر: "الوسط" الليبية