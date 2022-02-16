زاهي حواس وأحاديث مثيرة عن شبيه "باراك أوباما" الفرعوني والاحتيال بـ "الزئبق الأحمر"

روى زاهي حواس العالم الأثري المصري الكبير الملقب بـ "حارس الآثار المصرية" مواقف لافتة في مسيرة حياته، جمعه أحدها بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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وقص حواس في حوار تلفزيوني طويل عن مسيرة حياته ما جرى أثناء زيارة باراك أوباما إلى القاهرة في عام 2009، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دخل معه إلى إحدى المقابر الفرعونية "ولقي تمثال شبهه بالضبط، وقالي أنا شكل ده، وقولتله فعلا، وضحكنا وأديته البورنيطة، بتاعتي وقالي لم أحلم أبدا أني أقف جنب أبوالهول".

وأسر حارس الآثار المصرية الشهير بأنه طلب من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أن لا يركب الجمل حتى لا يظن مواطنو العالم، أن مصر ما زالت تعتمد على ركوب الجمال.

وعما يشاع عن دور للزئبق الأحمر في اكتشاف الآثار، قال حواس: "الزئبق الأحمر ده شائعات، وبيضحكوا على الناس"، مشيرا إلى أن أحد الأمراء العرب قدم إليه وطلب منه الزئبق الأحمر، وروى الحادثة بقوله: "جالي أمير طلب مني الزئبق الأحمر، وكان عايز يديني 100 ألف دولار، واتضحك عليه فعلا من مصريين، وباعو له الوهم، وأخدوا فلوسه، وفيه ناس بتقول أن الشخص لو أخذ الزئبق الأحمر من حلق المومياء هيسخر الجان، وهيعمل اللي هو عايزه.. ودي حاجة مش موجودة بالأساس".

وعن حياته الشخصية، قال زاهي حواس: "كنت أكبر أخواتي، وأبويا مات، وأنا في عمر 13 سنة، وكان بياخدني في كل رحلاته معه، وكان يقولي أوعي تحط أيدك في المياه.. ومش عايزك تطلع فلاح".

وأوضح العالم المصري الكبير أنه تعلم من والده أن يكون إنسانا قويا، وألا يخشى شيئا، مضيفا في هذا السياق قوله: "نصيحته لي اللي انقذتني من كل الأصحاب الأشرار، وناس كتيرة حاولت تدمرني والنجاح في مصر مش سهل، ودي أفه موجودة في المجتمع."

ومن بين النصائح التي أسداها إليه والده قوله له: " أوعي تحط صابعك تحت ضرس حد، وفي 2011 قدموا ضدي الحرامية، 22 بلاغا، وأنا كنت بضحك لأن مفيش ولا بلاغ فيهم هيروح محكمة، لأني طول عمري كنت صح، وعمري ما حطيت صباعي تحت ضرس حد."

وعن نزاهته وعفة يده، صرح قائلا: "عمري ما عملت قرش حرام، وكل فلوسي اللي عملتها إما من كتبي المشهورة حول العالم أو المحاضرات أو البرامج التلفزيونية الأجنبية، وعندي وصولات لكل هذه الأشياء ."

المصدر: اليوم السابع