مصر تسجل 56 وفاة و2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 56 وفاة و2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 23465، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 459198.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 390489 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 2117 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 56 حالة وفاة pic.twitter.com/HYyvJXUorJ — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 15, 2022

المصدر: RT