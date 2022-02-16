 
مباشر

مصر تسجل 56 وفاة و2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 56 وفاة و2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/seil

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 56 وفاة و2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 23465، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 459198.

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا