جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من السبائك الذهبية

أعلنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية من تشاد.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران من تشاد، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية براكبة قادمة من تشاد حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية، وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم فأجابت بالنفي.

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وأثناء تمرير حقائبها على جهاز الفحص تبين وجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

وبعد تفتيش الأمتعة، تم العثور على 59 سبيكة معدنية صفراء اللون بوزن 7800 غرام من الذهب مخبأة داخل بين طيات الملابس داخل حقائبه.

المصدر: "صحيفة الأسبوع"