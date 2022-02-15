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زعيم البوليساريو يتوجه إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية الإفريقية

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زعيم البوليساريو يتوجه إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية الإفريقية
Gettyimages.ru
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
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أعلنت "وكالة الأنباء الصحراوية" أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي سيتوجه إلى بروكسل الأربعاء لحضور القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وكان إبراهيم غالي قد حضر القمة الخامسة للشراكة بين الاتحادين في أبيدجان عاصمة جمهورية ساحل العاج أواخر سنة 2017.

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ومن المقرر أن تسهم القمة التس ستعقد يومي الـ17 والـ18 من الشهر الجاري في "تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة والتوجهات الإستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين"، حيث يسعى الاتحادان إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والإنعاش الاقتصادي.

المصدر: وكالات

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