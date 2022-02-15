حميميم: مقتل عسكريين سوريين وإصابة 9 بقصف المسلحين
Legion-Media INA Photo Agency/Sipa USA
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن مقتل اثنين من العسكريين السوريين وإصابة 9 آخرين بجروح جراء قصف المسلحين لمواقع الجيش السوري.
وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري أوليغ جورافلوف في بيان له إلى رصد 9 عمليات قصف من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، 5 منها في محافظة إدلب، و4 في محافظة حلب.
وأضاف جورافلوف أن قصف المسلحين لمواقع الجيش في ريف حلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد وإصابة 4 آخرين، كما أصيب مدني واحد.
وفي ريف إدلب قتل عسكري واحد وأصيب 5 آخرون بجروح.
وسيّرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
المصدر: RT
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