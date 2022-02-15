وفاة ابنة شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات

توفيت نادية عصمت السادات ابنة شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وسيتم تشييعها غدا من مسجد السلام في مدينة نصر بمحافظة القاهرة بعد صلاة الظهر.

وأعلن النائب كريم طلعت السادات، في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وفاة عمته، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي نادية عصمت السادات في ذمّة الله، وتشيع الجنازة غدا من جامع السلام في مدينة نصر، بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء".

ونادية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشقيقة النائب السابق محمد أنور السادات، والنائب الراحل طلعت السادات، والنائب عباس السادات، وعمة النائب سامح السادات، والنائب كريم طلعت السادات.

المصدر: "القاهرة 24"