تبون: الجزائر أول دولة بعد أوروبا تؤسس "علاوة البطالة"

حدد الرئيس الجزائري مطع الشهر القادم موعدا لصرف علاوة البطالة التي كشف أن قيمتها ستعادل 13 ألف دينار.

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وفي لقاء دوري مع ممثلي الصحافة، قال تبون إن بلاده كانت "أول دولة بعد أوروبا تؤسس هذه العلاوة، كي يحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم".

وأضاف تبون أن المنحة تقدر بـ13 ألف دينار، إضافة إلى التغطية الصحية"، وأنها ستحسب في ميزانية 2022.

وكانت صفحة الرئاسة الجزائرية أعلنت أن قنوات التلفزيون الجزائري ستبث اللقاء الدوري الذي يجرية تبون مع الصحافة.

المصدر: "النهار أون لاين"