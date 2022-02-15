 
مباشر

تبون: الجزائر أول دولة بعد أوروبا تؤسس "علاوة البطالة"

أخبار العالم العربي

تبون: الجزائر أول دولة بعد أوروبا تؤسس
الرئيس عبد المجيد تبون ـ (الرئاسة الجزائرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/segc

حدد الرئيس الجزائري مطع الشهر القادم موعدا لصرف علاوة البطالة التي كشف أن قيمتها ستعادل 13 ألف دينار.

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري يعين
الرئيس الجزائري يعين "الثلث الرئاسي" في مجلس الأمة

وفي لقاء دوري مع ممثلي الصحافة، قال تبون إن بلاده كانت "أول دولة بعد أوروبا تؤسس هذه العلاوة، كي يحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم".

وأضاف تبون أن المنحة تقدر بـ13 ألف دينار، إضافة إلى التغطية الصحية"، وأنها ستحسب في ميزانية 2022.

وكانت صفحة الرئاسة الجزائرية أعلنت أن قنوات التلفزيون الجزائري ستبث اللقاء الدوري الذي يجرية تبون مع الصحافة.

 

المصدر: "النهار أون لاين"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا