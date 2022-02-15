مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة محمد بديع بفيروس كورونا

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته بعض القنوات والصفحات الموالية لجماعة الإخوان حول إصابة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بفيروس كورونا في سجنه.

وأكد المصدر أنه وبعد إجراء كشف طبي تبين عدم إصابته بالفيروس.

وفي سياق آخر، قرر القضاء المصري تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و78 من قيادات وأفراد الجماعة حتى شهر مارس المقبل.

وجاء ذلك بناء على قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، التي تنظر في قضية "أحداث المنصة" التي وقعت قبل فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وتضم القضية 8 قيادات في جماعة الإخوان من إجمالي 79 متهما بينهم 3 من المتوارين، وبين أولئك 6 من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، بينهم بديع، ونائبه محمود عزت.

وكانت النيابة أحالت القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، حيث شهدت أحداثها حالات عنف كبيرة، نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي.

وتوجه للموقوفين الثمانية اتهامات بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم في استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة.

واعتمدت النيابة على شهادات عشرات الأشخاص بينهم ضباط وموظفين شهدوا الأحداث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية