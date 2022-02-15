ملك الأردن يلتقي عددا من رفاق السلاح في "يوم الوفاء للمتقاعدين" (صور)

زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين يوم الثلاثاء، قيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع / 40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.

وشارك الملك في الاحتفاء بمناسبة "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى"، بلقائه عددا من رفاق السلاح المتقاعدين ممن خدموا بمعيته في كتيبة المدرعات الملكية الثانية، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددا، نلتقي في المكان ذاته لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي. خالص محبتي وتقديري لهم ولكل المتقاعدين العسكريين الأعزاء pic.twitter.com/GdOpxAgOAA — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 15, 2022

وهنأ القائد الأعلى المتقاعدين العسكريين بيوم الوفاء لهم والذي كان الملك قد وجه في عام 2012 ليكون الخامس عشر من شباط من كل عام، تقديرا لتضحياتهم وعطائهم في خدمة وطنهم وأمتهم.

وأعرب الملك عن شكره لكل المتقاعدين العسكريين على ما قدموه للوطن وعلى إخلاصهم وخدمتهم بشرف وأمانة، مستذكرا سنوات الخدمة العسكرية التي أمضاها بينهم.

وشدد العاهل الأردني على أن رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين هم رمز العطاء والخدمة، مؤكدا حرصه على الاستمرار في التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم.

واستمع الملك خلال جولة قام بها في اللواء إلى إيجاز عن دبابة زايد التي دخلت الخدمة حديثا، كما زار متحف الكتيبة واطلع على محتوياته التي توثق مسيرتها.

إلى ذلك، وجه الملك عبد الله الثاني بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين في "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى".

المصدر: RT + وكالات