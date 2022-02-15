"أوقاف القدس": المتطرفون يحاولون إشعال المدينة المحتلة

قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، إن "المتطرفين يحاولون إشعال مدينة القدس المحتلة، في ظل توتر كبير" في المنطقة.

وفي تصريح لقناة "المملكة"، تحدث الخطيب عن علمه بـ"خطط إسرائيلية لعمل حزام كبير حول المسجد الأقصى المبارك وحول البلدة القديمة للاستيلاء على كل المساكن في المنطقة"، مشيرا إلى أن "تلك الخطط والممارسات لا تبشر بخير ولا تؤدي إلى سلام أو تعايش في المنطقة".

ودعا إلى وقف تلك الخطط، وتساءل عن إقدام عضو كنيست متطرف على المجيء للمنطقة ووضع خيمة والإقامة فيها، واصفا الخطوة بـ "الاستفزازية".

وأشار الخطيب إلى وجود عراقيل إسرائيلية لإدخال الحراس إلى المسجد الأقصى منذ عام 2017، وعراقيل في مشاريع الأوقاف وإدخال المواد للمسجد الأقصى، لكن جهودا حثيثة يبذلها الأردن بتوجيه من الملك عبدالله الثاني لتعمل دائرة الأوقاف بكامل طاقتها، ولتسيير المشاريع.

وعينت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 15 حارسا جديدا للمسجد الأقصى، وتحدث الخطيب، عن إدخال 150 كشافا كهربائيا، في ظل وجود ترتيبات تتعلق بشهر رمضان.

المصدر: "المملكة"