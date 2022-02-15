اللجنة العسكرية الليبية (5+5): جهود السلام مهددة بالانهيار

حذرت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5) في المنطقة الغربية من أن جهود السلام باتت مهددة ومعرضة للانهيار، بسبب الصراع بين الأطراف السياسية.

وقال أعضاء اللجنة في بيان إن ثمة "مخاوف حقيقية باتت تساورهم من أن جهود السلام التي عملت عليها اللجنة خلال الفترة الماضية، باتت مهددة ومعرضة للانهيار".

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية، كون الأخطار باتت تحدق بالبلاد". حسب البيان.

ودعت اللجنة في بيانها "الأطراف المحلية والدولية للإسراع في إجراء الانتخابات، باعتبارها البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

المصدر: قناة "218TV" الليبية