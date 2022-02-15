الولايات المتحدة.. كلبان مدربان ينهيان حياة مواطن سعودي وشقيقه يطالب بتدخل السفارة

‏توفي رجل سعودي يدعى سعد بن عياش العنزي (56 عاما) نهاية الأسبوع الماضي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، وذلك نتيجة تعرضه لهجوم من قبل كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه.

وصرح شقيق الحية ويدعى سعود، بأنه أثناء عودة سعد إلى منزله هاجمه كلبان بشكل شرس، ما أدى لتعرضه لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه توفي نتيجة لتلك الإصابات.

وأضاف أن شقيقه لديه 3 أبناء، وكانت علاقته طيبة مع جيرانه ومحبوب من قبل أهل الحي الذي يسكن فيه.

وأكدت تحقيقات الشرطة أن جارته التي تملك الكلاب متورطة في القضية وأنها أهملت مسألة تقييد الكلاب، إلا أنها ذكرت في التحقيقات أنها فعلت ذلك وأن كلابها مقيدة ولكنها لا تعلم من أطلق سراحها.

وذكر أحد الشهود في القضية أنه بينما كان يمشي في الشارع رأى كلبين وهما يقطعان الرجل إربا، وكان غارقا في دمائه.

وتم دفن الرجل يوم السبت الماضي في مقابر المسلمين بعد التعاون مع المركز الإسلامي وبحضور عدد من الجاليات الإسلامية.

وطالب شقيق المتوفى بتدخل سفارة المملكة في أمريكا وتكليف محامي لمتابعة التحقيقات.

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية