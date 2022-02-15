أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد مواطن أطلق الاحتلال النار عليه في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله".

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" إنه يجري التحقق من الحادثة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب يدعى نهاد برغوثي (19 عاما)، ووفقا لشهود عيان فإن الحادثة وقعت خلال "مواجهات عند مدخل القرية ألقى خلالها الشبان الحجارة اتجاه الجيش".

وتأتي الحادثة غداة مقتل الفتى محمد أبو صلاح (17 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية السيلة الحارثية قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، خلال مواجهات اندلعت خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في القرية، جاءت لهدم طابق من المنزل حيث كان أحد الفلسطينيين المسؤولين عن عملية إطلاق نار ضد إسرائيليين يسكن فيه.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967. ويعيش فيها اليوم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

وتشهد الضفة الغربية بشكل منتظم مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر اقتحامات لاعتقال مطلوبين.

المصدر: "أ ف ب"