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تحسبا للإجلاء من أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبا عاجلا

أخبار العالم العربي

تحسبا للإجلاء من أوكرانيا.. مصر توجه لمواطنيها طلبا عاجلا
Globallookpress
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أنشأ البيت المصري في أوكرانيا، قائمة تجميع بيانات للجالية المصرية هناك، وذلك للبدء في الحصر والإحصاء لجميع المصريين المتواجدين على الحدود الشرقية بأوكرانيا بشكل خاص.

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وأوضح البيت المصري بأوكرانيا، أن قائمة تجميع البيانات للمصريين بأوكرانيا تتضمن عددا من المعلومات لنجاح التسجيل في قاعدة البيانات وذلك لسهولة حصر الأعداد والمدن التي بها الجالية المصرية بأوكرانيا.

ويهدف جمع المعلومات التواصل المستمر، وتقديم الدعم الممكن، والإجابة على التساؤلات والاستفسارات، وتنظيم الإجلاء في حال حدوث تصاعد الاضطرابات في أوكرانيا.

وطمأن البيت المصري بأوكرانيا، أهالي الجالية المصرية في مصر، باستقرار الأوضاع الداخلية في المدن الأوكرانية، مشددا على الجميع بعدم الانسياق وراء أي أخبار دون الصادرة من الجهات المعنية المصرية، مؤكدين أن هناك تواصل مباشر ومستمر مع السفارة المصرية في كييف ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة المصرية؛ وذلك في انتظار أي تعليمات من الجهة المعنية.

وناشد البيت المصري بأوكرانيا جميع المواطنين المصريين الذين لم يسجلوا في قاعدة البيانات التي أعدها البيت المصري، بالاتفاق مع السفارة المصرية منذ شهر، باستيفاء بياناتهم لسهولة التواصل معهم بشكل مباشر في حالة حدوث تصعيد للأحداث الروسية الأوكرانية.

المصدر: القاهرة 24

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