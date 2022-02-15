وزير الداخلية اللبناني يعلق على إحياء فعالية للمعارضة البحرينية في بيروت

علق وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، على إحياء جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية، ذكرى مرور 11 عاما على ما سمته "الثورة البحرينية.

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وسأل "كيف يمكن لندوة من هنا أو مؤتمر مستفز من هناك أن يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء بينما يتركه البعض في الداخل أو ممن يأتون الى الداخل ليكون مسرحا لبث روح التحريض؟".

يذكر أن جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أحيت بحضور وفد من "حزب الله" اللبناني، ذكرى مرور 11 عاما على ما سمته "الثورة البحرينية"، في منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اللبنانية منع معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت لأن عقدهما يسيء إلى البحرين ودول الخليج، ويقوض الجهود التي تبذلها بيروت لإصلاح ذات البين مع دول الخليج.

وقال مولوي إنه "أمر بمنع عقد هذين النشاطين لأن من شأنهما، في حال حصولهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع تلك الدول".

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية