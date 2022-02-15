بينيت: إيران تسعى لتدمير الدول المعتدلة وتنصيب تنظيمات إرهابية ولن نسمح بذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن "إيران تدعم التنظيمات الإرهابية من أجل تحقيق هدف واحد وهو تدمير الدول المعتدلة، ونحن لن نسمح بذلك".

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وفي أول لقاء مع صحيفة خليجية خص به "الأيام" البحرينية، أكد بينيت، أن بلاده تسعى إلى "سلام حار للغاية مع البحرين" وأن شعبي البلدين "سيريان ثمار العلاقات الثنائية كل يوم".

وأعرب عن تقديره البالغ للملك البحرين على "زعامته الشجاعة التي أفضت إلى إقامة العلاقات بيننا في إطار اتفاقيات إبراهيم".

وقال: "سنبحث خلال زيارتي للبحرين، سلسلة من القضايا وتعزيز العلاقات بيننا في شتى المجالات، بالاقتصاد والخدمات الصحية والسياحة والأمن أيضا".

وأضاف: "إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها".

ولفت إلى أن "إيران تدعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل في منطقتنا من أجل تحقيق هدف واحد وهو تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها وبتحقيق الاستقرار والسلام، وتنصيب تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في مكانها. ونحن لن نسمح بذلك".

وردا على سؤال عن احتمالات توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع إيران، قال بينيت: "نعتقد أن إبرام اتفاقية مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا لأن هذا الاتفاق سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".

المصدر: "الأيام"