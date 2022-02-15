رئيس إيران يزور قطر هذا الأسبوع لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة

يتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.

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يذكر أن رئيسي، تسلم دعوة رسمية من أمير دولة قطر للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز وذلك خلال استقباله وزير خارجية قطر في 27 يناير الماضي.

وتبدأ زيارة رئيسي يوم الخميس وتستمر، بحسب المصادر الرسمية، حتى موعد انعقاد قمة كبار مصدري الغاز الطبيعي التي تستضيفها قطر في 22 فبراير الجاري.

وإيرن هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث كما أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

المصدر: "فارس"