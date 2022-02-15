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البرهان يعيد تكليف الفريق ركن يس إبراهيم يس بوزارة الدفاع

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البرهان يعيد تكليف الفريق ركن يس إبراهيم يس بوزارة الدفاع
AP Hussein Malla
العلم السوداني
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا قضى بإعادة تكليف الفريق ركن يس إبراهيم يس بمهام وزير الدفاع.

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وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد أعلن في مايو 2020 عن إجماع المكون العسكري بشكل نهائي على اللواء الركن يس إبراهيم يس، وزيرا للدفاع.

وتم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده عبر مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وجاء تعيين اللواء يس إبراهيم يس، إثر وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.

المصدر: "سونا" + وكالات

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