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"الملكية الفكرية" السعودية توضح قانونية تصوير المشاهير للناس في الأماكن العامة (فيديو)

مجتمع

AP Hasan Jamali
صورة تعبيرية، الرياض، السعودية.
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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قانونية تصوير المشاهير للناس في الأماكن العامة، والحالات التي يسمح فيها.

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وفي مقابلة مع برنامج "الراصد"، أوضح ياسر الحكمي، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، قانونية تصوير الناس في الأماكن العامة ونشر الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي أنه "وفقا للنظام، لا يحق للمشاهير تصوير الناس في الأماكن العامة، ولابد من أخذ إذنهم عند استخدام صورهم أو أي مقاطع خاصة بهم".

وأضاف موضحا أنه "عند استخدام تطبيق "سناب شات" وغيرها من مواقع التواصل، لا بد من مراجعة سياسات الخصوصية"، لافتا إلى أنه "يمكن تصوير الناس في الأماكن العامة بشرط الحصول على إذن خطي أو كتابي من الشخص وفقا للنظام".

المصدر: "الإخبارية"

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