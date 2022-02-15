احتفالا بانسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان.. "طالبان" تعلن 15 فبراير عطلة رسمية

أعلنت حركة "طالبان"، 15 فبراير، عطلة رسمية في جميع أنحاء أفغانستان، احتفالا بانسحاب الاتحاد السوفيتي من البلاد قبل 33 سنة.

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وقالت الحركة، في حسابها الرسمي على "تويتر": "إعلان اليوم عطلة رسمية في جميع أرجاء أفغانستان".

إعلان اليوم عطلة رسمية في جميع أرجاء #أفغانستان.

في مثل هذا اليوم ١٥ فبراير ١٩٨٩م قبل ٣٣ سنة؛ سحب الاتحاد السوفيتي كافة قواته بشكل رسمي من أفغانستان بعد قتال دموي دام ١٠ سنوات انتهى بانتصار المجاهدين وهزيمة الاتحاد السوفيتي وتفككه. pic.twitter.com/SvjHD7iXoH — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) February 15, 2022

وأضافت: "في مثل هذا اليوم، 15 فبراير 1989، قبل 33 سنة، سحب الاتحاد السوفيتي كافة قواته بشكل رسمي من أفغانستان بعد قتال دموي دام 10 سنوات انتهى بانتصار المجاهدين وهزيمة الاتحاد السوفيتي وتفككه".

المصدر: RT