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احتفالا بانسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان.. "طالبان" تعلن 15 فبراير عطلة رسمية

أخبار العالم العربي

احتفالا بانسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان..
AFP
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أعلنت حركة "طالبان"، 15 فبراير، عطلة رسمية في جميع أنحاء أفغانستان، احتفالا بانسحاب الاتحاد السوفيتي من البلاد قبل 33 سنة.

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وقالت الحركة، في حسابها الرسمي على "تويتر": "إعلان اليوم عطلة رسمية في جميع أرجاء أفغانستان".

وأضافت: "في مثل هذا اليوم، 15 فبراير 1989، قبل 33 سنة، سحب الاتحاد السوفيتي كافة قواته بشكل رسمي من أفغانستان بعد قتال دموي دام 10 سنوات انتهى بانتصار المجاهدين وهزيمة الاتحاد السوفيتي وتفككه".

المصدر: RT

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