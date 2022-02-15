العراق.. الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة رفض قائدها "نظام البديل"
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كشفت الشرطة الاتحادية العراقية حقيقة رفض قائدها الفريق صالح العامري العمل بـ"نظام البديل" للإجازات.
وقالت الشرطة إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده رفض قائد قوات الشرطة الاتحادية العمل بنظام الإجازات البديل بحجة أن الموجود لا يساعد".
وأضافت: "الغرض من نشر هكذا أخبار كاذبة هو لأهداف مغرضة تحاول زعزعة أواصر العلاقة الراسخة والمتينة بين القائد وأبنائه المنتسبين".
المصدر: "السومرية"
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