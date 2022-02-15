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مأساة في مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء بينهم رضيعة بحريق في الإسماعيلية

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مأساة في مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء بينهم رضيعة بحريق في الإسماعيلية
Gettyimages.ru
مأساة في مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء بينهم رضيع جراء اندلاع حريق بالإسماعيلية
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لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأصيب أبواهما بالاختناق، جراء حريق اندلع فجر الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن وفاة جاسر السيد 3 سنوات، وفهد جاسر السيد 4 سنوات وآثار جاسر السيد 6 أشهر، وإصابة الأم حنان محمد مصطفى 28 عاما والأب محمود جمال علي 25 عاما.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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