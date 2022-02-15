مميش: تم تعميق المجري الملاحي لقناة السويس ليصل إلى 24 مترا

أكد مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، أن القناة كانت وستظل أسرع وأقرب شريان للملاحة بين الشرق والغرب.

وصرح مميش بأن التنافسية مطلوبة ومصر قادرة على المنافسة وتطور من قدرتها.

وأشار عبر قناة "TeN" إلى أنه تم حفر قناة السويس الجديدة في 11 شهرا لمواكبة التطوير، حيث تم خفض مدة العبور نحو 50%، بعدما كنت مدة العبور تستغرق 22 ساعة أصبحت 11 ساعة فقط.

ولفت إلى أنه تم تعميق المجري الملاحي ليصل إلى 24 مترا.

وتابع: "مصر مش ساكتة وبطور نفسها، وستبقى الأقوى"، مؤكدا أنه لا وجه مقارنة بين قناة السويس وقناة الشمال، حيث إن قناة السويس يعبر بها 80 سفينة يوميا، بينما معدل عبور السفن في قناة الشمال يصل إلى 47 سفينة سنويا وذلك بسبب ظروف الطقس بها وتكون الثلوج.

وأوضح أن جائحة كورونا أثرت في حركة التجارة العالمية، ولكن الهيئة تمكنت من الخروج من هذا الوضع.

وذكر أن معدلات عبور السفن في أعلى مستوياتها حاليا، مشددا على أنه لا غنى عن قناة السويس.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري