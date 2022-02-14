السودان.. مقتل متظاهر ثان في احتجاجات الخرطوم

قتل اثنان من المتظاهرين بالرصاص يوم الاثنين في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة للمجلس الانتقالي طالبت بالإفراج عن المعارضين.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان".

وكانت اللجنة أعلنت في بيان سابق مقتل شخص لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر الرئاسي.

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وأضافت اللجنة في بيانها عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 81 قتيلا منذ يوم الانقلاب.

وخرج آلاف السودانيين الاثنين مجددا إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر، وتصدت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وجرت التظاهرات في الخرطوم وأم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية، وإقليم دارفور.

المصدر: وسائل إعلام سودانية