 
مباشر

السودان.. مقتل متظاهر ثان في احتجاجات الخرطوم

أخبار العالم العربي

السودان.. مقتل متظاهر ثان في احتجاجات الخرطوم
Gettyimages.ru
السودان.. مقتل متظاهر ثان بالرصاص خلال احتجاجات في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se67

قتل اثنان من المتظاهرين بالرصاص يوم الاثنين في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة للمجلس الانتقالي طالبت بالإفراج عن المعارضين.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان".

وكانت اللجنة أعلنت في بيان سابق مقتل شخص لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر الرئاسي.

إقرأ المزيد
السودان.. مقتل متظاهر بطلق ناري خلال احتجاجات في الخرطوم
السودان.. مقتل متظاهر بطلق ناري خلال احتجاجات في الخرطوم

وأضافت اللجنة في بيانها عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 81 قتيلا منذ يوم الانقلاب.

وخرج آلاف السودانيين الاثنين مجددا إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر، وتصدت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وجرت التظاهرات في الخرطوم وأم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية، وإقليم دارفور.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا