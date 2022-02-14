إعلامي مصري يدعو لمنح الزوج 3 أيام إجازة عند ولادة زوجته

قال الإعلامي المصري عمرو أديب إن مجلس الشيوخ كان يناقش تعديلات قانون العمل، ومنها مادة منح الزوج إجازة عند ولادة زوجته، لافتا إلى أن المجلس وافق على منح الزوج يوما واحدا.

وأشار أديب إلى أن الولادة هى معاناة المرأة ولكن الزوج أيضا يعاني من ضغط نفسي ومادي، مضيفا: "24 ساعة دي غريبة.. خلوها 3 أيام، طب لو الست مولدتش في الـ 24 ساعة نعمل ايه نرميها".

وأضاف: "الأب ده مش جايبينه من الشارع، في أزواج بيكونوا قلقانين على زوجاتهم.. مش بتحلى للستات تولد غير الفجر.. المفروض نعطي للأب وقت يريح ينام"، مطالبا مجلس النواب أن يمنح الأب إجازة 3 أيام عند ولادة زوجته.

المصدر: RT