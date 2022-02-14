العراق.. اجتماع مغلق بين الصدر والكاظمي في مدينة النجف

أفاد مراسل RT في العراق بانعقاد اجتماع مغلق الآن بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكر مراسلنا أن حساب "وزير القائد" المقرب من الصدر أكد استمرار الاجتماع في مقر إقامة زعيم التيار الصدري بمدينة النجف.

ولم تخرج عن الاجتماع أي معلومات حتى الآن، لكن مراقبين يتوقعون أن يناقش حظوظ الكاظمي في ولاية ثانية بدعم من الصدر.

وفي السادس من يناير 2022، جمع لقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

المصدر: RT