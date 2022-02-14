دمشق تطالب دول العالم بـ"منع إسرائيل من قتل الفلسطينيين واضطهادهم"

دعت دمشق دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل فورا على "منع إسرائيل من التمادي وقتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم".

وقالت وزارة الخارجية السورية إن "استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم هي ممارسات لا شرعية وتقود إلى تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام".

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ونقلت وكالة "سانا" عن بيان للخارجية السورية أن "الأوامر التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المواطنين الفلسطينيين وإخلاء ممتلكاتهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وقالت الوزارة إن سوريا تدعو "كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية "للعمل فورا على وقف هذه الممارسات الإسرائيلية ومنع إسرائيل من التمادي في قتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم".

المصدر: "سانا"