 
مباشر

جهاز الردع الليبي يلقي القبض على أحد أبرز المطلوبين في قضية المقابر الجماعية

أخبار العالم العربي

جهاز الردع الليبي يلقي القبض على أحد أبرز المطلوبين في قضية المقابر الجماعية
مقبرة جماعية في ليبيا - أرشيف الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se4k

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب في ليبيا القبض على حاتم دندو أحد أبرز المطلوبين في قضية المقابر الجماعية بترهونة، والمتهم أيضا بجرائم خطف وسرقة وقتل وإخفاء قسري.

وأشار جهاز الردع إلى أن المطلوب قبض عليه بالتعاون مع عناصر قوة مكافحة الإرهاب بمصراتة، لافتا إلى وجود عدد من المحاضر المقيدة ضده في كثير من المراكز الأمنية داخل مدينة ترهونة وخارجها.

وحسب التحقيقات الأولية فقد اعترف دندو بأبرز القضايا والجرائم التي ارتكبت عند ما كان حليفا لمليشيا الكانيات بصفته رئيسا لقسم شرطة النجدة بمدينة ترهونة.

إقرأ المزيد
بالصور.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا
بالصور.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا

ناصر حاتم - الملف الليبي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا