جهاز الردع الليبي يلقي القبض على أحد أبرز المطلوبين في قضية المقابر الجماعية

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب في ليبيا القبض على حاتم دندو أحد أبرز المطلوبين في قضية المقابر الجماعية بترهونة، والمتهم أيضا بجرائم خطف وسرقة وقتل وإخفاء قسري.

وأشار جهاز الردع إلى أن المطلوب قبض عليه بالتعاون مع عناصر قوة مكافحة الإرهاب بمصراتة، لافتا إلى وجود عدد من المحاضر المقيدة ضده في كثير من المراكز الأمنية داخل مدينة ترهونة وخارجها.

وحسب التحقيقات الأولية فقد اعترف دندو بأبرز القضايا والجرائم التي ارتكبت عند ما كان حليفا لمليشيا الكانيات بصفته رئيسا لقسم شرطة النجدة بمدينة ترهونة.

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