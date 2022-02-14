قناة RT تنشر سيرته الذاتية.. "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يعلن مرشحا جديدا لرئاسة العراق (صور)

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أعلنت مصادر عراقية يوم الاثنين أن الحزب الدميقراطي الكردستاني يعلن عن مرشح جديد لرئاسة العراق.

وذكرت المصادر لـRT أن "المرشح الجديد ريبر أحمد خالد يشغل حاليا منصب وزير داخلية إقليم كردستان العراق".

وأفاد مراسلنا في العراق بأن المحكمة الاتحادية العليا استبعدت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.

المصدر: RT