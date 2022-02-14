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قناة RT تنشر سيرته الذاتية.. "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يعلن مرشحا جديدا لرئاسة العراق (صور)

أخبار العالم العربي

قناة RT تنشر سيرته الذاتية..
Gettyimages.ru
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أعلنت مصادر عراقية يوم الاثنين أن الحزب الدميقراطي الكردستاني يعلن عن مرشح جديد لرئاسة العراق.

وذكرت المصادر لـRT أن "المرشح الجديد ريبر أحمد خالد يشغل حاليا منصب وزير داخلية إقليم كردستان العراق".

وأفاد مراسلنا في العراق بأن المحكمة الاتحادية العليا استبعدت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.

قناة RT تنشر سيرته الذاتية..
قناة RT تنشر سيرته الذاتية..
قناة RT تنشر سيرته الذاتية..
قناة RT تنشر سيرته الذاتية..
قناة RT تنشر سيرته الذاتية..
قناة RT تنشر سيرته الذاتية..

المصدر: RT

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