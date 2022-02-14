تزامنا مع "عيد الحب".. حملة رقمية في المغرب لمناهضة زواج القاصرات

أفاد موقع "زنقة 20" المغربي اليوم الاثنين أن صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب انضم إلى حملة رقمية عالمية لمناهضة زواج القاصرات، تزامنا مع "عيد الحب" الذي يصادف 14 فبراير.

وقالت المنظمة إن زواج الأطفال مأساة بالنسبة لليافعات اللواتي يعشنه، وتكون هؤلاء الفتيات غالبا من الأكثر هشاشة وفقرا وتهميشا.

وأورد المصدر ذاته أن هذه الظاهرة تحبس "الطفلات - الزوجات" وأسرهن في حلقة من الفقر يمكن أن تستمر من جيل إلى جيل.

وقدر الصندوق عدد الطفلات المتزوجات في المغرب 37 ألفا كل يوم، مؤكدا أن القضاء على هذه الظاهرة سيسمح للفتيات باستكمال دراستهن وتأخير الإنجاب والعثور على عمل لائق وتحقيق إمكاناتهن الكاملة وهو ما سيدر مليارات الدولارات من الدخل والإنتاجية.

المصدر: موقع "زنقة 20" المغربي