 
مباشر

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى حماية جميع الصحفيين

أخبار العالم العربي

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى حماية جميع الصحفيين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se2e

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاعتداء على مراسلة قناة 218، مبروكة المسماري، وذلك يوم 12 فبراير في بنغازي أثناء قيامها بعملها، داعية إلى حماية جميع الصحفيين.

إقرأ المزيد
موسكو: غياب رئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا يضعف الوساطة الدولية في هذا البلد
موسكو: غياب رئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا يضعف الوساطة الدولية في هذا البلد

ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر "تويتر"، الاعتداء على مراسلة قناة 218، السيدة مبروكة المسماري، وذلك يوم 12 فبراير في بنغازي أثناء قيامها بعملها، حيث ورد أنها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث، حيث ورد أنها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحُطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث.

وأضافت: "يجب إجراء تحقيقات شاملة في مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة"، داعية إلى حماية جميع الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء ليبيا كي يتمكنوا من أداء واجبهم دون خوف".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا