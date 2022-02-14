بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى حماية جميع الصحفيين

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاعتداء على مراسلة قناة 218، مبروكة المسماري، وذلك يوم 12 فبراير في بنغازي أثناء قيامها بعملها، داعية إلى حماية جميع الصحفيين.

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ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر "تويتر"، الاعتداء على مراسلة قناة 218، السيدة مبروكة المسماري، وذلك يوم 12 فبراير في بنغازي أثناء قيامها بعملها، حيث ورد أنها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث، حيث ورد أنها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحُطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث.

2/1 تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الاعتداء على مراسلة قناة 218، السيدة مبروكة المسماري، وذلك يوم 12 فبراير في بنغازي أثناء قيامها بعملها، حيث ورد أنها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحُطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث. pic.twitter.com/5IaiEFDcsM — UNSMIL (@UNSMILibya) February 14, 2022

وأضافت: "يجب إجراء تحقيقات شاملة في مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة"، داعية إلى حماية جميع الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء ليبيا كي يتمكنوا من أداء واجبهم دون خوف".

2/2 يجب إجراء تحقيقات شاملة في مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة.

تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حماية جميع الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء ليبيا كي يتمكنوا من أداء واجبه م دون خوف. — UNSMIL (@UNSMILibya) February 14, 2022

المصدر: RT