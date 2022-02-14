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الأمن اللبناني يوقف مطلوبا بجرم الانتماء إلى "داعش"

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الأمن اللبناني يوقف مطلوبا بجرم الانتماء إلى
Globallookpress
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أوقف الأمن اللبناني، أحد المطلوبين للقضاء بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في شمال لبنان.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "توافرت معلومات لدى مفرزة ​حلبا​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول تواجد أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود، والمطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومذكرة إلقاء قبض بجرم جناية، في أحد المنازل في بلدة العماير في ​وادي خالد​، ويدعى: "م. ع." (مواليد عام 1989، لبناني الجنسية)".

وأوضحت في بلاغ، أنه "بتاريخ 9-2-2022، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من إلقاء القبض عليه في المنزل المذكور، وبرفقته شخصين من التابعية السورية، تبين أنهما دخلا الأراضي اللبنانيّة خلسة، وهما: "ح. س." (مواليد عام 1987) و"أ. ح." (مواليد عام 1998)"، مشيرة إلى أن "بالتحقيق مع الموقوف الأول، اعترف بما نسب إليه، وبأنه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية". وذكرت أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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