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رئيس وفد المفاوضات اللبناني: اعتماد لبنان الخط 23 بالمفاوضات خسارة وسنكون قد حققنا لإسرائيل ما تريده

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رئيس وفد المفاوضات اللبناني: اعتماد لبنان الخط 23 بالمفاوضات خسارة وسنكون قد حققنا لإسرائيل ما تريده
AP Bilal Hussein
الناقورة، لبنان
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اعتبر رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، العميد الركن اللبناني بسام ياسين، أنه "في المفاوضات هناك تنازلات ولا أحد يأخذ كل شيء، وأن هذا أمر طبيعي".

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وفي تصريحات تلفزيونية، أكد العميد الركن بسام ياسين أنه "لا يمكن التنازل من دون أي مقابل، وأن إعلان لبنان أن خطه التفاوضي هو الخط 23، يعد خسارة منذ البدء، ونحن دفعنا كل شب وببلاش، ونحن حققنا لإسرائيل ما تريده"، لافتا إلى أن "ما حصل اليوم، هو أننا تنازلنا وأعلنا خطنا الـ23، وإسرائيل حققت أهدافها بضربة واحدة، ونحن لم نستفد بشيء".

وأضاف ياسين: "كان لدينا خط أحمر قبل المفاوضات، وهو ألا ننزل على التفاوض وتتم محاصرتنا بالـ860 كيلومتر، وقد حصلنا من رئيس الجمهورية ميشال عون على موافقة على ذلك، وكان كل هدف الإسرائيلي والأمريكي في المفاوضات هو حشرنا بـ"860 كلم" ولم ينجحوا ونحن لم نتنازل"، موضحا أن "نقطة البدء في الترسيم هي رأس الناقورة، وهذا مصدر خلاف كبير بقي لآخر يوم في المفاوضات".

المصدر: "النشرة"

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