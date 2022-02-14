الجالية المصرية في أوكرانيا تصدر بيانا عن أحوالها والأوضاع في البلاد

أكد رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، علي فاروق، استقرار الأوضاع الداخلية في المدن الأوكرانية.

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وفي بيان له، طمأن فاروق أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا أن أبناءهم بخير، وكذلك أعضاء الجالية المصرية هناك، مهيبا بالجميع، عدم الانسياق أمام أي أخبار أو شائعات بشأن أحوال المصريين في أوكرانيا، والاكتفاء بالأخبار الصادرة عن الجهات المعنية المصرية.

كما أشار في بيانه إلى أن "هناك تنسيقا كاملا وتواصلا مستمرا مع السفارة المصرية في كييف، وكذلك مع وزارتي الهجرة والخارجية المصريتين، وفي انتظار أي تعليمات للجهات المعنية بشأن الجالية المصرية في أوكرانيا.

هذا وناشد فاروق أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا ممن لم يسجلوا بياناتهم، بسرعة الانتهاء من استيفاء بياناتهم لدي الجهات المعنية لسهولة التواصل معهم بشكل مباشر حال حدوث تصعيد، لافتا إلى أنه "يجري التنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة السفارة المصرية بشأن سفر الطلاب المصريين في الوقت الحالي إلي أرض الوطن لاستكمال دراستهم "أون لاين" حتى لا يتعرضون للفصل".

المصدر: "أخبار اليوم"