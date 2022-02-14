عضو الكنيست​ اليميني بن غفير ينقل إلى المستشفى (فيديو)

نقل عضو الكنيست الإسرائيلي​ اليميني، إيتمار بن غفير، إلى مستشفى عين كارم، إثر اشتباك مع الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه أغمي على بن غفير وتم نقله إلى المستشفى.

وكان موسى راز، عضو الكنيسيت الإسرائيلي، وعضو في حزب "ميرتس"، قد أشار في وقت سابق من اليوم، تعليقا على إعادة بن غفير افتتاح مكتبه في مدينة القدس، إلى أن "إعادة إيتمار بن غفير فتح مكتبه في حي الشيخ جراح في القدس تعني إشعال حرب جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين في المدنية". وذكر راز أن بن غفير وصل مع نشطاء يمينيين إلى حي الشيخ جراح ليعمل على تأجيج الوضع في مدينة القدس، كما فعل من قبل حينما اشتعلت المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في شهر مايو الماضي.

وقبل هذا نشر بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا أكد من خلاله عودته إلى الخيمة التي سبق أن نصبها في مدينة القدس، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وهي الخطوة التي سبق وأقدم عليها وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بالمدينة، قبل أيام قليلة من اشتعال التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مايو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية