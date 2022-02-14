أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على ما يجري في حي الشيخ جراح

أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحذر من تداعيات ما يجري في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح، من اعتداءات على الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.

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وأكد عباس أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية القادم.

وكانت وسائل إعلام افادت الأحد بإصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس الشرقية، الأمر الذي تلاه إرسال قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية لمهاجمة حي الشيخ جراح، تزامنا مع الهجوم على أهالي الحي من قبل المستوطنين.

وجاء التصعيد الأخير بعد إعلان رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيفتح مكتبه البرلماني في أحد البيوت التي استولى عليها المستوطنون في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

المصدر: معا

