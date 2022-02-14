مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدي الشبان للقوات الإسرائيلية في سيلة الحارثية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة، بمقتل الشاب محمد أكرم علي طاهر أبو صلاح (17 عاما)، متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة السيلة الحارثية، قرب جنين.

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وذكرت مصادر طبية أن 10 إصابات وصلت من السيلة الحارثية إلى مشافي مدينة جنين وصفت إحداها ببالغة الخطورة لشاب من بلدة اليامون أصيب في الرأس حيث أدخل إلى غرفة العمليات وبعد إجراء عملية جراحية له تم إدخاله إلى غرفة العناية المشددة وأعلن عن وفاته لاحقا.

هذا واقتحمت عشرات الآليات العسكرية بلدة السيلة الحارثية وسط إطلاق للرصاص الحي على الفلسطينيين الذين تصدوا لها دفاعا عن منازل الأسرى الذين تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية حومش قبل أكثر من شهر.

وما زالت القوات الإسرائيلية تحاصر بلدة السيلة لمنع وصول العشرات من قرى غرب جنين ومدينة جنين إلى البلدة لمساندة سكانها في وجه القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر عبرية إن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار كثيف وعبوة ناسفة.

من جهتها أفادت مصادر محلية بأن عشرات الشبان من القرى المجاورة هبوا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم منازل الأسرى.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شرع بهدم منزل الأسير محمود جرادات.

المصدر: معا