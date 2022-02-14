الأمم المتحدة تؤكد اختطاف 5 من موظفيها في جنوب اليمن
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أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو أن خمسة موظفين أمميين اختطفوا في محافظة أبين جنوب اليمن أثناء عودتهم من مهمة ميدانية إلى مدينة عدن الساحلية.
وأضافت أن "الأمم المتحدة على اتصال مكثف بالسلطات لإطلاق سراحهم".
وأصبحت عدن مقرا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014.
ويدعم تحالف تقوده السعودية الحكومة في قتالها ضد الحوثيين منذ عام 2015، في نزاع أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.
كما أدى النزاع إلى نزوح الملايين، ما سبب أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: أ ف ب
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