مصر.. النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات في وفاة طبيبة بالمنوفية.. والمتهم ينكر!..

أعلنت النيابة العامة في مصر أنها لم تتوصل بعد إلى ملابسات وفاة الطبيبة آلاء بالمنوفية مؤخرا، وأن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمرا.

وأشارت إلى أنها "لم تتوصل حتى الآن إلى القطع في أمر أن الحادثة قتل أو إقدام على الانتحار".

وأضافت: "تبينت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام سعي البعض لإثارة الرأي العام والادعاء كذبا بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات تلك الواقعة نظرا لاعتبار صفة زوج المتوفاة وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قدما في تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدل مجرد دون أي اعتبار أو تمييز".

وأشارت إلى أنها "تلقت بلاغ وصول الطبيبة لمستشفى سرس الليان العام متوفية، لسقوطها من علو داخل العقار محل سكنها، فاتخذت إجراءاتها وصولا لحقيقة الواقعة، حيث أجرت معاينة لشقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانها أسفل سلم العقار، وعاينت آثارا ظهرت كموضع ارتكاز يدين على سور السلم المقابل لشقتها، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على سبب وكيفية حدوث وفاتها".

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قبيل الحادث بأيام، فاستجوبت زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أن "المجني عليها خرجت يومئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوت ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحة أسفل سلم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة".

وطلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة، وكذلك تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيا عن "عدم التوصل لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين عقب استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس".

المصدر: "القاهرة 24"