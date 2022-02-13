مصر.. زوج ينهي حياة زوجته السورية بسبب 400 جنيه
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أقدم رجل مصري على إنهاء حياة زوجته السورية في منطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، إثر خلاف على 400 جنيه.
وذكر موقع "القاهرة 24" أن قسم شرطة دار السلام بالقاهرة تلقى بلاغا من المستشفى بوصول جثة سيدة من إحدى الدول العربية في العقد الثالث من عمرها مصابة بعدة طعنات في جسدها، وبحروق في جسدها.
وبالفحص والتحري توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم الذي يبلغ من العمر 34 عاما أنهى حياة زوجة بعد زواجهما بـ3 أشهر، ثم حرق جسدها بسبب خلافات على مبلغ مالي يقدر بـ400 جنيه.
المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري
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