مصر.. نسبة تعاطي "الشابو" و"الأستروكس" زادت 10% في عام واحد (فيديو)

أشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر عمرو عثمان إلى أن نسبة تعاطي المخدرات التخليقية في البلاد مثل "الشابو" و"الأستروكس"، زادت 10% في عام واحد.

وصرح عثمان عبر فضائية "الحياة" بأن 7% من مرضى الإدمان في عام 2020 كانوا يعانون من إدمان المخدرات التخليقية، وزادت هذه النسبة في عام 2021 إلى 17%.

وأضاف أن المواد المخدرة التخليقية سبب أساسي لحدوث العديد من الجرائم، مشيرا إلى أن هذا النوع من المخدرات ضرب العالم بأكمله.

وأفاد بأن الطرق المتعارف عليها في تهريب المخدرات زادت، حيث أصبح التهريب يتم من خلال الموانئ وخاصة بعد جائحة كورونا، ولكن مع المكافحة والتصدي لكل محاولات التهريب اضطر المدمنون إلى طرق التصنيع المحلي للمواد المخدرة التخليقية.

وأوضح أن المخدرات التخليقية سبب رئيس في حدوث العديد من الجرائم التي تمس الأمن الاجتماعي مثل جريمة سفاح الإسماعيلية.

وذكر المسؤول المصري أن متعاطي المخدرات التخليقية تصبح لديه هلوسة سمعية وبصرية، ما يؤدي إلى ارتكابه الجريمة بدم بارد.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري