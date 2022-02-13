موقع مصري ينشر أقوال الشهود في قضية "مغارة علي بابا"

كشفت التحقيقات في قضية شقة الزمالك أو "مغارة علي بابا" كما سميت إعلاميا، أن المتهمين في القضية اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها.

وتوصلت التحقيقات إلى أنهما يمتلكان 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

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وقال أحد الشهود في قضية شقة الزمالك إنه حال اتخاذه إجراءات الحجز التحفظي على منقولات الوحدة السكنية رقم 41 بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد في الزمالك، وتنفيذا للحكم الصادر الصادر ضد نجل المتهمين تم كسر الأبواب التي أوصدت بالأقفال.

وأضاف أنهم عثروا داخل الشقة على مشغولات وتحف وأنتيكات ولوحات وسجاجيد وعملات معدنية، وللاشتباه في أثريتها شكلت لجان فنية لفحصها، كما عثر على مخبأ خلف خزانة إحدى الغرف دولاب معدني وصناديق تحوي على العديد من المقتنيات.

وتابع أحد شهود العيان أنه وبسبب جيرته مع المتهمين منذ السبعينيات، وسابق اعتياده زيارتهما أبصر داخل الوحدة السكنية محل الواقعة لوحات وتماثيل وقطعا فنية، ومناضد تحوي نياشين وعملات، علم من المتهم أنها خاصة بسلاطين وملوك منهم السلطان حسین والملك فؤاد والملك فاروق، وأن المتهم شغوف بالمقتنيات الفنية ولديه دراية بها، وأكد بعدم استعانة المتهمين بالغير لتنظيف الوحدة، وعدم تردد أحد عليها في غيابهما.

كما شهد حارس العقار أن المتهمين جمعوا الآثار بكميات مكدسة من التحف والنجف واللوحات والسجاد وغيرها من المنقولات، وحظرهما دخول غيرهما للوحدة عدا سماحهما لنجلهما دخولها في حضورهما، واعتيادهما نقل صناديق إليها لتخزينها بها.

وصرح بأنه تم سد منافذ الوحدة المطلة على منور العقار، وتم تغيير أبواب الغرف بأخرى أكثر إحكاما تأمينا للوحدة قبل السفر للإقامة بالخارج.

وأضاف أنه المتهمين وخلال ترددهم على الوحدة خلال فترات متقطعة يتخللها غالبيتها إحضار مجهولين صناديق.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري